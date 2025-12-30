Vorteilswelt
85.000 bei Aktion

Sternsinger auch bei Grünwidl und Stocker zu Gast

Innenpolitik
30.12.2025 09:24
Die Sternsinger im Kanzleramt
Die Sternsinger im Kanzleramt(Bild: Christopher Dunker/BKA)

Rund 85.000 Kinder und Jugendliche sind wieder als Sternsinger unterwegs. Gestartet wurde die heurige Aktion mit einem feierlichen Besuch im Erzbischöflichen Palais in Wien, danach ging es ins Bundeskanzleramt zu Regierungschef Christian Stocker (ÖVP).

Sternsinger aus der Pfarre Gersthof überbrachten am Montag dem ernannten Erzbischof von Wien, Josef Grünwidl, die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Kardinal Christoph Schönborn konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen.

Heute steht die Hofburg am Programm
Insgesamt sind in ganz Österreich rund 85.000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige unterwegs. Rund zwei Drittel von ihnen sind Mädchen. am heutigen Dienstag bekommt Bundespräsident Alexander Van der Bellen Besuch der Heiligen Drei Könige.

Kanzler freut sich über den Besuch
Kanzler freut sich über den Besuch(Bild: APA/CHRISTOPHER DUNKER)

„Als fester Bestandteil unserer christlichen Tradition stehen die Sternsinger für gelebte Nächstenliebe, Solidarität und Verantwortung füreinander. Es war mir eine große Freude, sie im Bundeskanzleramt willkommen zu heißen“, freute sich Stocker über den Besuch.

Erzbischof war selbst Sternsinger
Grünwidl war als Kind selbst Sternsinger, wie er erzählt. Später fungierte er auch als Begleiter. „Diese weltweite Solidarität, wie sie die Dreikönigsaktion immer im Blick hat, finde ich sehr wichtig und entscheidend für ein gutes Miteinander hier auf unserem Planeten“, zitiert ihn die Kathpress.

Unterstützung für rund 500 Projekte
Mit den gesammelten Spenden unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jährlich rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens liegt heuer auf Tansania.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
