„Dino“ Kasai (53) stiehlt Superstar die Show

In Japan ist der Adler-Dino neben Sara Takanashi noch immer die größte Nummer unter den Skispringern. Das ganze Land drückt dem 53-Jährigen die Daumen, dass er sich zum neunten Mal für Olympia qualifizieren kann: „Viele Leute sagen, dass ich wegen meines Alters schon aufhören hätte sollen. Aber ich spüre überhaupt keinen Leistungsabfall.“