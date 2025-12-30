„Dino“ Kasai (53) stiehlt Superstar die Show

Ryoyu Kobayashi testet bei der Tournee für seinen Olympiatraum. Ganz Japan drückt aber dem ältesten Springer fest die Daumen.
Die „Krone“ berichtet aus Oberstdorf
Und, wie bitte geht es Noriaki Kasai? Seit Bischofshofen 2019 war Japans Publikumsliebling nicht mehr bei der Tournee dabei, Medienvertreter nerven trotzdem mit dieser Frage das Nippon-Team in Oberstdorf. „Freunde erkundigen sich bei mir mich auch immer über Noriaki“, lacht Kyodo-News-Reporter Yugo Ishikawa.
In Japan ist der Adler-Dino neben Sara Takanashi noch immer die größte Nummer unter den Skispringern. Das ganze Land drückt dem 53-Jährigen die Daumen, dass er sich zum neunten Mal für Olympia qualifizieren kann: „Viele Leute sagen, dass ich wegen meines Alters schon aufhören hätte sollen. Aber ich spüre überhaupt keinen Leistungsabfall.“
Für das Olympia-Ticket müsste Kasai wohl der größte Sprung seinen Lebens gelingen. Er ist im Moment nur in der B-Liga (Conticup) im Einsatz.
Mit zwei Weltcupsiegen hat Ryoyu Kobayashi seinen Platz im japanischen Olympia-Aufgebot sicher. Der 29-Jährige nützt die Tournee, um sich auf die Springen in Predazzo vorzubereiten. Er verwendet im Training neue Sprungskier: „Ich habe nicht viele Möglichkeiten, um mein Material zu testen.“
Der dreimalige Tournee-König bereitet keine Wunderwaffe für die Spiele in Italien vor. Weil Ausrüster BWT kein originärer Skihersteller ist, muss Ryoyu aufgrund der strengen Werberegeln bei Olympia neutrale Latten verwenden.
Platz sieben zum Tournee-Auftakt
Eine neuerliche Goldmedaille nach Peking 2022 ist das große Ziel. „Jeder Japaner kennt Olympia. Mit der Tournee wissen nur Skisprungfans was anzufangen“, erklärt Ishikawa. Die Olympia-Ski sind ein fast 100-prozentiger Nachbau der BWT-Latten. Und damit landete Ryoyu gestern beim Tournee-Aufakt in Oberstdorf auf Platz sieben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.