Gegen Magier Prevc braucht’s ein Wunder

Derzeit scheint dem Doppel-Weltmeister von Trondheim niemand das Wasser reichen zu können. „Gegen Domen ist kein Kraut gewachsen, da brauchen wir ein Wunder“, zollte ihm Stefan Kraft Respekt. Auch Tschofenig erkannte die Übermacht des Slowenen an. „17,5 Punkte sind schon sehr viel Rückstand, das wird extrem schwierig. Er springt genial und macht keine Fehler. Dazu klopft er einen Sprung nach dem anderen runter. Wir müssen auf Fehler von ihm hoffen.“