Zentralbanken kaufen jetzt Gold wie selten zuvor

Das Edelmetall profitiere von geopolitischen Verwerfungen, die durch das Einfrieren russischer Währungsreserven auch eine „währungspolitische Komponente“ bekommen hätten, sagte der Analyst und Fondsmanager. Gold sei „neutral“ und habe „kein Gegenparteirisiko“. Das habe zu den rekordhohen Käufen der Zentralbanken beigetragen. Zuletzt sei Brasilien neu am Markt aktiv geworden. Institutionelle Anlegerinnen und Anleger seien aber „noch im Halbschlaf“, sagte Stöferle.



So hat sich der Goldpreis in diesem Jahr entwickelt: