Top-Mitarbeiter geht: Sussex-Stiftung in Gefahr!

Das Jahresende bereitet Prinz Harry und Herzogin Meghan jede Menge berufliche Kopfschmerzen. Denn kurz, nachdem bekannt wurde, dass ihre mittlerweile elfte PR-Managerin das Handtuch wirft, verlieren die Sussexes einen weiteren, äußerst wichtigen Mitarbeiter: den Leiter ihrer „Archewell“-Stiftung!
Erst Ende letzter Woche wurde bekannt, dass Meredith Maines ihren Job als Kommunikationschefin der Sussexes an den Nagel hängt. Und jetzt der nächste Schock für Harry und Meghan! Denn auch James Holt, der die Geschicke der gerade erst in „Archewell Philanthropies“ umgetauften Stiftung geleitet hat, gab Anfang der Woche bekannt, von seiner Position zurückzutreten.
Ein Verlust, der das Herzogspaar wohl besonders schmerzen dürfte. Es wird nämlich gemunkelt, dass mit dem Abgang von Holt die gesamte Marke von Harry und Meghan in Gefahr sei!
Rückkehr nach London
„Nach fünf unglaublichen Jahren in Los Angeles ist es für meine Familie an der Zeit, nach London zurückzukehren“, teilte Holt in einem Statement dem „People“-Magazin mit.
Und erklärte darin weiter: „Wenn ich in den kommenden Monaten die Leitung von ,Archewell Philanthropies‘ an das Team übergebe, werde ich dies mit großem Stolz und Optimismus für die Zukunft tun. Ich werde meine Kollegen sehr vermissen und bin Harry und Meghan für alles dankbar, was sie getan haben – für mich und für die unzähligen Menschen, die wir gemeinsam unterstützt haben.“
Sussexes haben Stiftung „im Grunde geschlossen“
Zwar klingen Holts Worte zum Abschied von den Sussexes zuversichtlich, doch wie ein Insider gegenüber der „Page Six“ ausplauderte, brodele es im Hintergrund. „Harry und Meghan haben ,Archewell‘ im Grunde geschlossen“, verriet dieser.
Und weiß auch, vor welchem Problem die Exil-Royals gerade stehen: Shauna Nep, Holts langjährige Kollegin und Vizepräsidentin von „Archewell“ soll der Quelle zufolge nicht einmal fest angestellt sein, sondern lediglich auf freiberuflicher Basis für die Sussexes arbeiten. Darüber hinaus seien nur noch wenige Mitarbeiter für die Produktionsfirma von Harry und Meghan beschäftigt.
Doch sollte Netflix nicht bald Nachschub bei den Sussexes bestellen – etwa eine weitere Staffel von „With Love, Meghan“ –, dann müssen der Herzog und die Herzogin wohl Mitarbeiter entlassen.
„Man hört nie wieder etwas von ihnen“
Und was sagen Harry und Meghan zu dem neuerlichen Abgang? Sie versicherten über einen Sprecher, dass Holt „weiterhin als leitender Berater für wohltätige Zwecke für das Paar und ,Archewell Philanthropies‘ tätig sein und sie bei ihren humanitären Reisen ins Ausland im Jahr 2026 unterstützen wird“.
Doch während das Paar verzweifelt zu versuchen scheint, die Dinge schönzureden, sieht der Insider im Gespräch mit der „Page Six“ die Zukunft nicht allzu rosig. „Innerhalb eines Jahres haben sie ihr Personal um mindestens 80 bis 85 Prozent reduziert“, erklärte dieser. „Jedes Mal, wenn jemand geht, sagen Harry und Meghan, dass die betreffende Person in irgendeiner Funktion weiterhin für sie tätig sein wird. Aber man hört nie wieder etwas von ihnen!“
Und unkte sogar weiter: „Shauna ist schon seit einiger Zeit nicht mehr festangestellt. Das ist Wahnsinn – sie haben innerhalb weniger Wochen ihre Stiftung verloren!“
Maines schmiss nach Foto-Eklat hin
Zuletzt wurde übrigens auch über den Grund für den Abgang von Maines getuschelt. Wie die „Page Six“ berichtete, habe diese ihren Job nach der Geburtstagsparty von Kris Jenner hingeschmissen. Damals war es zu einem wahren Foto-Eklat gekommen, nachdem die Kardashians Schnappschüsse mit den Sussexes in einer Nacht- und Nebelaktion wieder löschen mussten.
