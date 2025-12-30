Top-Mitarbeiter geht: Sussex-Stiftung in Gefahr!

Doch während das Paar verzweifelt zu versuchen scheint, die Dinge schönzureden, sieht der Insider im Gespräch mit der „Page Six“ die Zukunft nicht allzu rosig. „Innerhalb eines Jahres haben sie ihr Personal um mindestens 80 bis 85 Prozent reduziert“, erklärte dieser. „Jedes Mal, wenn jemand geht, sagen Harry und Meghan, dass die betreffende Person in irgendeiner Funktion weiterhin für sie tätig sein wird. Aber man hört nie wieder etwas von ihnen!“