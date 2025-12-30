Vorteilswelt
Warm anziehen!

Jahreswechsel: Das Wetter in der Silvesternacht

Österreich
30.12.2025 08:31
Das neue Jahr nähert sich mit großen Schritten.
Das neue Jahr nähert sich mit großen Schritten.(Bild: Christian Stemper)

Gemütlich zu Hause in kleiner Runde oder doch lieber auf einer der unzähligen Partys? Der Jahreswechsel wird sehr unterschiedlich zelebriert, doch fast überall ist Schlag Mitternacht ein Blick zum Himmel Pflichtprogramm, wenn Feuerwerke die Nacht erhellen und das neue Jahr einläuten. Heuer heißt es: besser warm anziehen.

Denn bereits am heutigen Dienstag erreicht uns eisige Polarluft, die die Temperaturen tief in die Kellergewölbe rasseln lässt. „Im Vergleich zum Montag wird es um gute 10 bis 15 Grad kälter sein. Von den Hohen Tauern bis zum Schneeberg weht starker, eisiger Wind“, so die Prognose von Geosphere Austria. Zudem startete der Morgen vereinzelt mit Schneefall, u.a. war auch Wien stellenweise angezuckert. Generell schneit es am Dienstag am meisten zwischen Dachstein und den Ybbstaler Alpen. Sonnig und trocken bleibt es hingegen an der Alpensüdseite. 

Der letzte Tag des alten Jahres beginnt verbreitet sonnig und zumeist trocken. Allerdings ziehen im Laufe des Tages von Norden her Wolken auf, zum Nachmittag hin setzt im Norden und auch Osten des Landes leichter Schneefall ein. Leer ausgehen dürfte hinsichtlich Schnee der Süden und Westen.

Warm anziehen heißt es in jedem Fall: Laut Prognose bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen minus 14 und minus 3 Grad, die Tagestemperaturen schaffen es, wenn überhaupt, nur knapp über den Gefrierpunkt hinaus. Dazu zeigt sich im Norden und Osten der Wind von seiner stürmischen Seite. Die Silvesternacht verspricht von Vorarlberg über Kärnten bis in die Südweststeiermark klare Sicht, mit Wolken muss hingegen in den übrigen Regionen gerechnet werden. Laut Angaben der Unwetterzentrale kann es im östlichen Berg- und Hügelland auch noch zeitweise leichten Schneefall geben. Dem Wind geht langsam die Puste aus.

Österreich
Symbol wolkenlos
-2° / 5°
16 km/h
08:06 h
40 %
Symbol wolkig
-1° / 2°
20 km/h
06:32 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 1°
22 km/h
05:50 h
50 %
Symbol wolkig
0° / 4°
15 km/h
03:31 h
45 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
21 km/h
02:29 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 3°
16 km/h
05:48 h
50 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
13 km/h
00:38 h
50 %
Symbol heiter
-7° / -0°
4 km/h
08:00 h
35 %
Symbol bedeckt
-5° / 1°
13 km/h
00:01 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
9 km/h
00:21 h
50 %
Wien
Symbol heiter
-5° / -2°
25 km/h
06:10 h
40 %
Symbol wolkig
-4° / 1°
15 km/h
06:18 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / -1°
26 km/h
04:43 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
22 km/h
03:36 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
24 km/h
01:49 h
55 %
Symbol wolkig
-1° / 1°
21 km/h
04:52 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-3° / -1°
18 km/h
04:00 h
50 %
Symbol wolkenlos
-10° / -2°
8 km/h
07:58 h
30 %
Symbol bedeckt
-7° / -2°
13 km/h
00:08 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -2°
6 km/h
02:19 h
50 %
St. Pölten
Symbol wolkenlos
-3° / 5°
7 km/h
08:09 h
35 %
Symbol wolkig
1° / 2°
20 km/h
06:38 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 1°
23 km/h
06:31 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 4°
9 km/h
03:30 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 5°
7 km/h
01:07 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
9 km/h
02:43 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
9 km/h
00:30 h
50 %
Symbol heiter
-9° / -0°
5 km/h
07:56 h
45 %
Symbol bedeckt
-6° / 2°
15 km/h
00:02 h
50 %
Symbol bedeckt
-3° / -1°
8 km/h
00:12 h
50 %
Eisenstadt
Symbol stark bewölkt
-5° / -3°
13 km/h
01:54 h
35 %
Symbol wolkig
-3° / 0°
9 km/h
04:44 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-5° / -1°
13 km/h
02:17 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 1°
9 km/h
03:20 h
45 %
Symbol bedeckt
-2° / 1°
14 km/h
00:21 h
65 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 0°
9 km/h
02:30 h
50 %
Symbol wolkenlos
-6° / -3°
6 km/h
08:06 h
50 %
Symbol heiter
-12° / -5°
3 km/h
07:42 h
10 %
Symbol bedeckt
-9° / -3°
3 km/h
00:02 h
50 %
Symbol wolkig
-7° / -3°
3 km/h
05:36 h
50 %
Linz
Symbol wolkenlos
-5° / 3°
5 km/h
08:10 h
10 %
Symbol wolkig
-5° / 1°
8 km/h
04:53 h
50 %
Symbol heiter
-7° / 2°
8 km/h
07:12 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 4°
3 km/h
03:45 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 4°
3 km/h
03:37 h
50 %
Symbol Schneefall
-2° / 2°
3 km/h
01:42 h
80 %
Symbol Schneefall
-2° / -2°
3 km/h
00:27 h
75 %
Symbol wolkig
-10° / -2°
3 km/h
05:25 h
45 %
Symbol bedeckt
-6° / -1°
4 km/h
00:02 h
60 %
Symbol bedeckt
-5° / -2°
3 km/h
00:13 h
65 %
Graz
Symbol stark bewölkt
-2° / -1°
5 km/h
02:24 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 1°
5 km/h
04:25 h
45 %
Symbol heiter
-8° / -0°
6 km/h
06:58 h
45 %
Symbol wolkig
-7° / 1°
5 km/h
04:10 h
35 %
Symbol bedeckt
-5° / -0°
5 km/h
01:15 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
4 km/h
03:14 h
55 %
Symbol Schneefall
-2° / -1°
4 km/h
00:11 h
75 %
Symbol wolkig
-7° / -3°
4 km/h
05:48 h
45 %
Symbol Schneefall
-5° / -2°
4 km/h
00:00 h
85 %
Symbol leichter Schneefall
-4° / -3°
4 km/h
04:31 h
80 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
-5° / -3°
5 km/h
01:03 h
20 %
Symbol Schneefall
-3° / -0°
14 km/h
01:08 h
65 %
Symbol wolkig
-7° / 0°
12 km/h
04:21 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 4°
10 km/h
05:44 h
40 %
Symbol bedeckt
-3° / 2°
12 km/h
00:55 h
60 %
Symbol wolkig
-1° / 0°
11 km/h
04:50 h
60 %
Symbol wolkenlos
-10° / -2°
8 km/h
08:02 h
50 %
Symbol heiter
-13° / -4°
5 km/h
07:27 h
10 %
Symbol bedeckt
-10° / -3°
5 km/h
00:03 h
50 %
Symbol bedeckt
-10° / -4°
4 km/h
01:30 h
50 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
-8° / 4°
5 km/h
08:06 h
15 %
Symbol wolkig
-6° / -0°
6 km/h
03:41 h
45 %
Symbol heiter
-8° / -1°
5 km/h
07:10 h
45 %
Symbol wolkig
-8° / 3°
5 km/h
05:29 h
35 %
Symbol wolkig
-7° / 2°
8 km/h
03:32 h
50 %
Symbol wolkig
-4° / 0°
7 km/h
05:32 h
50 %
Symbol heiter
-11° / -2°
4 km/h
06:44 h
50 %
Symbol heiter
-14° / -3°
5 km/h
07:42 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-10° / -2°
7 km/h
00:03 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-12° / -2°
4 km/h
03:08 h
50 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
-4° / -2°
7 km/h
00:37 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-4° / -2°
8 km/h
01:59 h
35 %
Symbol heiter
-6° / -2°
7 km/h
06:32 h
40 %
Symbol wolkig
-5° / 2°
12 km/h
05:32 h
30 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 1°
16 km/h
02:04 h
65 %
Symbol starker Schneefall
-2° / -2°
12 km/h
05:33 h
80 %
Symbol heiter
-8° / -3°
8 km/h
08:02 h
40 %
Symbol heiter
-11° / -4°
5 km/h
07:20 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-10° / -4°
6 km/h
02:26 h
50 %
Symbol bedeckt
-12° / -3°
9 km/h
00:15 h
55 %
Bregenz
Wetterdaten:

Das neue Jahr startet dann fast überall mit Sonnenschein, nur im Norden und Osten zeigen sich erst noch ein paar Wolken. In diesen Regionen meldet sich auch der Wind wieder zurück. Je nach Wind erreichen die Temperaturen minus 13 bis plus 1 Grad, maximal werden tagsüber minus 2 bis plus 5 Grad erreicht.

