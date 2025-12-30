Jahreswechsel: Das Wetter in der Silvesternacht

Warm anziehen heißt es in jedem Fall: Laut Prognose bewegen sich die Frühtemperaturen zwischen minus 14 und minus 3 Grad, die Tagestemperaturen schaffen es, wenn überhaupt, nur knapp über den Gefrierpunkt hinaus. Dazu zeigt sich im Norden und Osten der Wind von seiner stürmischen Seite. Die Silvesternacht verspricht von Vorarlberg über Kärnten bis in die Südweststeiermark klare Sicht, mit Wolken muss hingegen in den übrigen Regionen gerechnet werden. Laut Angaben der Unwetterzentrale kann es im östlichen Berg- und Hügelland auch noch zeitweise leichten Schneefall geben. Dem Wind geht langsam die Puste aus.