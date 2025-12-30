„Hut ab! Der Tschofe ist halt eine Wettkampfsau“

Vorjahressieger Kraft wusste nach dem Bewerb noch nicht genau, warum es nicht nach Wunsch lief. „Ich muss das noch genau analysieren. Gefühlt habe ich das gemacht, was ich wollte. Es ist aber nicht das rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Es waren keine Raketen, aber ich hatte einen soliden Start.“ Was den 32-Jährigen im Schanzenauslauf freute: „Mannschaftlich war das wirklich sehr gut!“