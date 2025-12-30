„Widersprüche machten Schuldspruch unmöglich“

Zuletzt wurden, unter anderem auch aufgrund des Falls Anna, immer wieder Forderungen nach einem verschärften Sexualstrafrecht laut. Ihre Forderung nach „Nur Ja heißt Ja“ habe aber nichts mit den Freisprüchen zu tun, sagte Sporrer jetzt. „Von Anlassgesetzgebung halte ich gar nichts. Gesetze sollen unter Einbindung der Fachexpertise entstehen. Und was noch dazu kommt: Im Fall Anna hätte diese Änderung wahrscheinlich überhaupt keine Auswirkung auf das Urteil gehabt“, führte die Ministerin weiter aus. Dabei nahm sie Bezug auf die Widersprüche des Mädchens vor der Polizei und später in einer Befragung.