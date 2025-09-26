Höhere Müllgebühren vor der Abstimmung abgeblockt

Große Pläne für die Zukunft sind am Donnerstagnachmittag bei der Vorstandssitzung des burgenländischen Müllverbandes geschmiedet worden. Eine Abstimmung über die Erhöhung der Gebühren für die Kunden wurde aus Protest bereits im Keim erstickt.
Auf der Tagesordnung des Gremiums mit Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern und Obmännern stand unter anderem die Abstimmung über eine Erhöhung der Müllgebühren um 20 Prozent. Dazu kam es allerdings nicht. Die SPÖ-Vertreter legten sich quer. Im Hintergrund des geplatzten Votums ging es um das Veto der ÖVP gegen das von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angepeilte Gemeindeentlastungspaket des Landes um 353 Millionen Euro, der Verkauf des Müllverbandes inbegriffen.
Heftige Kritik intern
Scharfe Polit-Geschütze fuhr Vorstandsmitglied Thomas Hoffmann auf: „Das Entlastungspaket hätte den Gemeinden neben einer Einmalzahlung von 100 Millionen Euro auf die nächsten zehn Jahre jeweils 25 Millionen Euro gebracht. Stattdessen wird eine Erhöhung der Gebühren angestrebt, die den Bürgern auf den Kopf fällt und dem Müllverband eine Million Euro Jahresgewinn bringt. Das ist indiskutabel.“ Von den ÖVP-Vertretern in der Vorstandssitzung forderte Hoffmann ein Businesskonzept, das zur nachhaltigen Entlastung beitrage.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.