Höhere Müllgebühren vor der Abstimmung abgeblockt

Auf der Tagesordnung des Gremiums mit Vorstandsmitgliedern, Geschäftsführern und Obmännern stand unter anderem die Abstimmung über eine Erhöhung der Müllgebühren um 20 Prozent. Dazu kam es allerdings nicht. Die SPÖ-Vertreter legten sich quer. Im Hintergrund des geplatzten Votums ging es um das Veto der ÖVP gegen das von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angepeilte Gemeindeentlastungspaket des Landes um 353 Millionen Euro, der Verkauf des Müllverbandes inbegriffen.