US-„Kriegsminister“ beruft Militärführung ein

Sogar Generalstabschef entlassen

Präsident Donald Trump hat das Ministerium angewiesen, sich in „Kriegsministerium“ umzubenennen, was jedoch noch vom Kongress gebilligt werden muss. Hegseth, ein ehemaliger Moderator des Senders Fox News, treibt seit seinem Amtsantritt den Umbau des Ressorts voran. So entließ er in den vergangenen Monaten mehrere hochrangige Generäle und Admirale, darunter den Generalstabschef. Zudem ordnete er an, die Zahl der Offiziere im Generalsrang deutlich zu reduzieren.