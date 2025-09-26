US-„Kriegsminister“ beruft Militärführung ein

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die oberste Militärführung des Landes für kommende Woche zu einem seltenen Treffen einberufen.
US-Generäle und -Admirale aus aller Welt sollen sich in Quantico im Bundesstaat Virginia versammeln, wie fünf Beamte der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag erklärten. Der Grund für das kurzfristig anberaumte Treffen sei unklar und sorge für Verunsicherung.
„Es ist wahrscheinlich banaler, als die Leute denken, aber die mangelnde Klarheit hilft nicht gerade“, schilderte einer der Insider. Ein Sprecher des Pentagon verriet: „Der Kriegsminister wird Anfang kommender Woche zu seinen Spitzenmilitärs sprechen.“
Sogar Generalstabschef entlassen
Präsident Donald Trump hat das Ministerium angewiesen, sich in „Kriegsministerium“ umzubenennen, was jedoch noch vom Kongress gebilligt werden muss. Hegseth, ein ehemaliger Moderator des Senders Fox News, treibt seit seinem Amtsantritt den Umbau des Ressorts voran. So entließ er in den vergangenen Monaten mehrere hochrangige Generäle und Admirale, darunter den Generalstabschef. Zudem ordnete er an, die Zahl der Offiziere im Generalsrang deutlich zu reduzieren.
Kommentare
