S7: Teuer und lang geplant, aber was bringt sie?

Warum nur eine Spur?

Die Asfinag erklärt, dass die Entscheidung für eine Spur je Richtung auf den prognostizierten Verkehrszahlen basiert: „Die Zahlen liegen deutlich unter 10.000 Fahrzeugen pro Tag. Nach über 30 untersuchten Varianten haben wir die einspurige Lösung mit Überholverbot als sinnvollste bewertet.“ Ähnliche Eingewöhnungseffekte habe es bereits beim Westabschnitt gegeben, man gehe davon aus, dass sich das Verkehrsverhalten in den kommenden Wochen und Monaten anpassen werde.