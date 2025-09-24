Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik

Trump warnte die westeuropäischen Staaten vor der UNO-Generalversammlung in New York vor Überfremdung. Aufgrund von „politischer Korrektheit“ unternehme Europas Politik nichts dagegen, betonte Trump und verwies dabei auf London als negatives Beispiel.

„Eure Länder gehen in die Hölle“

„Eure Länder gehen in die Hölle“, sagte Trump an die Adresse der Europäer. Dabei erwähnte er auch Österreich, wo „53 Prozent der Gefängnisinsassen keine Österreicher sind“, wie er erklärte.