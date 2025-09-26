Skateboarder rauscht 22-stöckiges Gebäude hinunter

Skateboard-Legende Sandro Dias hat Geschichte geschrieben: Der 50-jährige Brasilianer stellte beim Red Bull Building Drop gleich zwei Guinness World Records auf, als er vom 22-stöckigen Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) in Porto Alegre „droppte“. Dias erreichte eine Geschwindigkeit von 103,8 km/h und meisterte einen Drop von 70 Metern Höhe. Sehen Sie im Video oben selbst!