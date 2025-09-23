Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier

Die Generaldebatte der Vereinten Nationen steht heuer erneut unter dem Eindruck weltpolitischer Krisen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine oder dem Krieg im Nahen Osten. Mit besonderer Spannung wurde die Rede von US-Präsident Donald Trump erwartet – zumal der Republikaner gerne erkennen lässt, dass ihm die Organisation kein wichtiges Anliegen ist.
Als Trump das Rednerpult betrat, konnte er sich gleich einen Scherz nicht verkneifen. Denn wie er feststellen musste, funktionierte der Teleprompter nicht. „Jener, der verantwortlich für den Teleprompter ist, hat ein großes Problem“, nörgelte er mit einem Augenzwinkern.
„Was ist der Zweck der Vereinten Nationen?“ fragte Trump. Ihm zufolge ist alles, was die Organisation tut, „stark formulierte Briefe“ zu schreiben und in „leeren Worten“ zu sprechen. „Auf vielen Ebenen funktionieren die UN so: Dass viel Geld verschwendet wird und nichts rauskommt. Diese Welt wird viel glücklicher sein, aber dafür müssen wir die Fehler der Vergangenheit vermeiden“, so Trump. Die größte Bedrohung für die Welt seien Atomwaffen. Der Iran dürfe niemals Atomwaffen besitzen, betont Trump.
Von einem Blatt Papier ablesend, schaute er meist nach unten und nicht ins Publikum. „Wir sind das ‚heißeste Land‘ auf der ganzen Welt“, verkündete der US-Staatschef. Auch wenn er die Staaten seiner Ansicht nach in einem schlechten Zustand übernommen habe.
Hofft noch auf Friedensnobelpreis
Der US-Präsident gab sich nach wie vor überzeugt, sieben Kriege oder Konflikte beendet zu haben. Darunter die Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran und Armenien und Aserbaidschan. Er habe als „Nebenjob“ getan, was eigentlich Aufgabe der UNO sei: „Leider hat die UNO in allen Fällen nicht einmal versucht, in irgendeinem von ihnen zu helfen.“ Er fügte hinzu: „Alles, was ich von den Vereinten Nationen bekam, war eine Rolltreppe auf dem Weg nach oben, die mitten in der Strecke stoppte.“ Die Vereinten Nationen, meinte er, „waren nicht für uns da.“ Und der Teleprompter sei auch noch kaputt.
Bei der Rede nahm Trump auch den Migrationskurs Österreichs ins Visier, wo ihm zufolge 53 Prozent der Gefängnisinsassen aus dem Ausland stammten. In der Schweiz seien es sogar 72 Prozent. Wenn die Haftanstalten von derart vielen Ausländern bevölkert seien, würde das Land zur Hölle fahren. Europa sei durch illegale Migranten zerstört worden. Die Länder hätten ein Recht, für ihre Souveränität einzustehen und auch die Grenzen zu kontrollieren.
Meinl-Reisinger hat Verständnis für „America First“
Außenministerin Meinl-Reisinger zeigte im Vorfeld für Trumps Haltung – wie schon bei ihrem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio im Juli in Washington – ein gewisses Verständnis. „‚America First‘ verstehe ich“, erklärte sie gegenüber österreichischen Journalisten in New York. Jede Regierung habe die oberste Verpflichtung, sich zuallererst um die eigene Bevölkerung zu kümmern. „America First“ dürfe aber nicht „America Alone“ heißen.
„Wir sind insgesamt in einer Situation, wo wir so viele Herausforderungen in der Welt haben“, so die NEOS-Politikerin. Diese könnten nur gemeinsam gelöst werden. Themen wie „Kriege, die Frage von humanitären Katastrophen oder auch das Thema Klimawandel“ könnten nicht auf der Ebene der Nationalstaaten gelöst werden.
USA kürzten UN-Budget
Trump hatte in den Feldern Entwicklungszusammenarbeit oder Friedenseinsätze massive Kürzungen verordnet. Auch sind die US-Zahlungen für 2025 angeblich noch nicht geleistet worden. Als eine der Folgen schlug UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Vorwoche vor, das reguläre Budget der Vereinten Nationen für das kommende Jahr um 15 Prozent zu kürzen. Ein hochrangiger UNO-Beamter sagte, der überarbeitete Etat belaufe sich auf 3,238 Milliarden Dollar (2,73 Milliarden Euro). Dies würde demnach zum Abbau von rund 2700 Stellen führen.
