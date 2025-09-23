Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier

Hofft noch auf Friedensnobelpreis

Der US-Präsident gab sich nach wie vor überzeugt, sieben Kriege oder Konflikte beendet zu haben. Darunter die Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran und Armenien und Aserbaidschan. Er habe als „Nebenjob“ getan, was eigentlich Aufgabe der UNO sei: „Leider hat die UNO in allen Fällen nicht einmal versucht, in irgendeinem von ihnen zu helfen.“ Er fügte hinzu: „Alles, was ich von den Vereinten Nationen bekam, war eine Rolltreppe auf dem Weg nach oben, die mitten in der Strecke stoppte.“ Die Vereinten Nationen, meinte er, „waren nicht für uns da.“ Und der Teleprompter sei auch noch kaputt.