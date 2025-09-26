Vorteilswelt
Alarm in Aalborg

Drohnen störten erneut Flugverkehr in Dänemark

Ausland
26.09.2025 08:22
Ein neues Gesetz soll künftig den Abschuss von Drohnen im Bereich kritischer Infrastruktur ...
Ein neues Gesetz soll künftig den Abschuss von Drohnen im Bereich kritischer Infrastruktur ermöglichen.(Bild: EPA/BO AMSTRUP)

Zum zweiten Mal in Folge haben mutmaßliche Drohnensichtungen den Flugverkehr am Flughafen im dänischen Aalborg beeinträchtigt. Der Luftraum über dem Flughafen sei am späten Donnerstagabend um 23.40 Uhr Ortszeit geschlossen und am Freitag um 00.35 Uhr wieder geöffnet worden, meldete die Nachrichtenagentur Ritzau.

Der Flug KL1289 sei nach Amsterdam zurückgekehrt und der Flug SK1225 aus Kopenhagen sei gestrichen worden, meldete der Flugverfolgungsdienst FlightRadar24 am Freitag.

Justizminister vermutet Angstmache als Motiv
Die Polizei habe die Sichtung einer Drohne noch nicht bestätigt. Der Luftraum über dem Flughafen Aalborg war bereits in der Nacht zum Donnerstag wegen der Sichtung von Drohnen geschlossen worden. Die dänische Regierung stuft die Drohnen-Zwischenfälle über mehreren Flughäfen des Landes als hybride Angriffe ein. Das Ziel sei es, Angst zu verbreiten, sagte Justizminister Peter Hummelgaard am Donnerstag in Kopenhagen.

Neues Gesetz soll Drohnenabschüsse ermöglichen
Die Bedrohung durch solche Aktionen werde bestehen bleiben, hieß es weiter. Die Regierung werde daher neue Techniken zur Erkennung und Neutralisierung von Drohnen beschaffen. Sie werde zudem ein Gesetz vorschlagen, das es Betreibern kritischer Infrastruktur erlaube, Drohnen abzuschießen. Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen zufolge steckt ein „professioneller Akteur“ hinter den Vorfällen. Eine direkte militärische Bedrohung für Dänemark bestehe jedoch nicht.

