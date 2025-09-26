Norris spricht erstmals über seine neue Liebe

„Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann“

Was der 25-Jährige an seiner neuen Freundin besonders schätzt? „Alles“, grinst Norris. „Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können.“