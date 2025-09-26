Vorteilswelt
Es ist offiziell!

Norris spricht erstmals über seine neue Liebe

Formel 1
26.09.2025 09:11
Margarida Corceiro (li.) verdreht Formel-1-Star Lando Norris den Kopf.
Margarida Corceiro (li.) verdreht Formel-1-Star Lando Norris den Kopf.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Attila KISBENEDEK, instagram.com/magui_corceiro)

Den WM-Titel in der Formel 1 hat er noch nicht, aber in der Liebe läuft’s rund: Lando Norris ist seit Frühjahr 2025 mit Schauspielerin und Topmodel Margarida Corceiro liiert und spricht erstmals offen über sein Glück.

Schon vor einigen Jahren wurden Norris und die Portugiesin zusammen gesichtet, doch erst beim Grand Prix von Ungarn machten beide ihre Beziehung offiziell. „Wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt, aber wir waren nie wirklich zusammen, bis vor Kurzem“, sagte Norris im Interview mit der Vogue.

Zitat Icon

Das Größte, was ich zu ändern versuche, ist, sie für Golf zu begeistern. Sie hasst Golf.

Lando Norris über Freundin Corceiro

„Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann“
Was der 25-Jährige an seiner neuen Freundin besonders schätzt? „Alles“, grinst Norris. „Sie ist jemand, bei dem ich ganz ich selbst sein kann. Sehr bodenständig und sie führt auch ein ziemlich verrücktes Leben. Es ist schön, wenn wir beide einfach mal ein Boot für den Tag mieten oder zusammen nach Hause gehen und entspannen können.“

Margarida Corceiro war als Glücksbringer für Norris beim GP von Ungarn.
Margarida Corceiro war als Glücksbringer für Norris beim GP von Ungarn.(Bild: AP/Anna Szilagyi)

Einzig beim Thema Golf scheiden sich die Geister: „Das Größte, was ich zu ändern versuche, ist, sie für Golf zu begeistern. Sie hasst Golf“, lacht Norris.

Leben im Rampenlicht
Ganz einfach ist das Leben im Fokus der Öffentlichkeit nicht. Corceiro zählt mit über zwei Millionen Followern zu den bekanntesten Influencerinnen Europas. Beide sehen sich immer wieder Anfeindungen im Netz ausgesetzt. „Ich glaube nicht, dass man einen schlechten Kommentar einfach so hinnehmen kann, als wäre nichts passiert“, sagt Norris. „Man möchte nicht, dass über jemanden schlecht geschrieben wird.“

Der McLaren-Pilot legte zuletzt sogar eine Social-Media-Pause ein, um sich auf den Titelkampf zu konzentrieren. „Es betrifft mich“, gibt er zu, ergänzt aber: „Viel weniger als früher. Ich achte jetzt viel weniger darauf.“

Vollgas auf und neben der Strecke!
Ob im McLaren-Boliden oder privat mit seiner neuen Partnerin – Norris hat derzeit einen vollen Terminkalender. Den großen WM-Erfolg jagt er weiter, in der Liebe hat er ihn aber offenbar bereits eingefahren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
