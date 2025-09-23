Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis zu 356 Euro sparen

Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs

Wirtschaft
23.09.2025 11:29
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am heimischen Energiemarkt.(Bild: Jiri Hera - stock.adobe.com)

Ab 1. Oktober senken die Energie Steiermark und die KELAG ihre Strompreise. Die Steirer reduzieren um knapp 25 Prozent, die Kärntner um zehn Prozent. Trotzdem bleiben die Preise deutlich über dem Marktniveau. Haushalte können mit einem Wechsel zu Alternativanbietern bis zu 365 Euro pro Jahr sparen.

0 Kommentare

„Die angekündigten Preissenkungen mögen zunächst signifikant erscheinen, relativieren sich jedoch im Marktvergleich deutlich“, erklärt durchblicker-Energieexperte Stefan Spiegelhofer.

Ein Vierpersonenhaushalt in Villach zahlt selbst nach der Senkung bei der KELAG rund 241 Euro mehr als beim billigsten Anbieter. In der Steiermark liegt die Differenz bei bis zu 356 Euro.

Zitat Icon

Wer weiterhin beim Landesversorger bleibt, verzichtet auf eine spürbare Entlastung.

Energieexperte Stefan Spiegelhofer

KELAG steigerte Gewinn um 297 Prozent
Für Kritik sorgt auch die Gewinnsituation: Laut Momentum Institut konnte die KELAG gegenüber den Vorkrisenjahren um 297 Prozent steigern, die Energie Steiermark verbuchte eine Gewinnsteigerung von 167 Prozent.

Grafiken: 

Als Übergewinn werden vom Momentum Institut jene Gewinne von Unternehmen bezeichnet, die über ...
Als Übergewinn werden vom Momentum Institut jene Gewinne von Unternehmen bezeichnet, die über den Durchschnittsgewinn vorangegangener Jahre hinausgehen.(Bild: Momentum Institut)
(Bild: Momentum Institut)

„25 Prozent bei Rekordgewinnen wenig“
Darum müsse man die Preiserlässe relativieren: „In Zeiten hoher Inflation und steigender Lebenshaltungskosten sind zehn oder 25 Prozent Preisnachlass vergleichsweise wenig. Vor allem, wenn gleichzeitig Rekordgewinne eingefahren werden. Das sorgt derzeit bei vielen Haushalten für Unmut“, so Spiegelhofer.

Lesen Sie auch:
Thomas Gasser, Vorstand der Tiwag und der IKB ist am Montag vorzeitig und mit sofortiger Wirkung ...
Schwere Verfehlungen
Energieversorger: Beben nach Vorstands-Rauswurf
22.09.2025
Heizöl dafür teurer
Haushaltspreise für Strom und Gas leicht gefallen
05.09.2025
Schnell und einfach
Stromwechsel – so geht‘s!
  • Ein Anbieterwechsel ist unkompliziert und bietet sofort spürbare finanzielle Vorteile. Über Vergleichsportale wie durchblicker.at kann man mit nur wenigen Klicks passende Angebote finden.
  • Für den Anbieterwechsel ist neben persönlichen Angaben nur die Eingabe der Zählpunktnummer erforderlich, die auf dem Vertrag oder der letzten Abrechnung ersichtlich ist und die einwandfreie Zuordnung des Anschlusses garantiert. 
  • Die Kündigung übernimmt der neue Anbieter, der Wechsel geht meist innerhalb von zwei Wochen vonstatten. Die Stromversorgung bleibt selbstredend durchgängig gewährleistet.

Spiegelhofer rät Konsumenten, die Möglichkeit eines Anbieterwechsels unbedingt zu nutzen. So würden Anbieter unter Zugzwang geraten, was langfristig die Preistransparenz und damit die Position aller Verbraucher stärke.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.072 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
142.729 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.257 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1758 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1533 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Wirtschaft
Bis zu 356 Euro sparen
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
Krone Plus Logo
Kein Teuerungsabgleich
So viel bleibt Metallern brutto und netto wirklich
Punkte für Gutscheine
IKEA führt Ende Oktober neuen Treuebonus ein
Es geht um satte Summe
Vorstands-Rauswurf: Nachspiel vor Gericht droht
Was Bäcker verlangen
Ein bisschen Butter kann ganz schön ins Geld gehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf