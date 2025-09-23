Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs

Ab 1. Oktober senken die Energie Steiermark und die KELAG ihre Strompreise. Die Steirer reduzieren um knapp 25 Prozent, die Kärntner um zehn Prozent. Trotzdem bleiben die Preise deutlich über dem Marktniveau. Haushalte können mit einem Wechsel zu Alternativanbietern bis zu 365 Euro pro Jahr sparen.