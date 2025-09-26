Lindorfer im Halbfinale out – nun im B-Finale

Lewis Hamilton bangt weiter und gibt ein Update
Lorenz Lindorfer hat bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Shanghai am Freitag in seinem Semifinale Rang sechs belegt.
Der 25-jährige Oberösterreicher kämpft im schweren olympischen Einer am Sonntag (07.25 Uhr MESZ) im B-Finale um die Ränge ab Platz sieben. Julian Schöberl und Lara Tiefenthaler sind am Samstag (08.50 bzw. 08.33) im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer-Finale im Einsatz.
„Einfach spitze“
Unabhängig vom Abschneiden Lindorfers im B-Finale ist ÖRV-Sportdirektor Kurt Traer schon jetzt happy mit der Performance des Athleten vom WSV Ottensheim. „Dass er ins Halbfinale gekommen ist, ist einfach spitze. Er macht in seiner ersten Saison in der härtesten Bootsklasse einen super Job, auch hier bei der WM“, konstatierte Traer.
