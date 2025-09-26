Lindorfer im Halbfinale out – nun im B-Finale

„Einfach spitze“

Unabhängig vom Abschneiden Lindorfers im B-Finale ist ÖRV-Sportdirektor Kurt Traer schon jetzt happy mit der Performance des Athleten vom WSV Ottensheim. „Dass er ins Halbfinale gekommen ist, ist einfach spitze. Er macht in seiner ersten Saison in der härtesten Bootsklasse einen super Job, auch hier bei der WM“, konstatierte Traer.