„Vater-Sohn-Urlaub“ wird zum royalen Krisengipfel!

Gegenteilige Meinungen zum Thema Harry

Apropos Harry: Auch DAS Thema soll beim Vater-Sohn-Urlaub auf dem Tisch liegen! Denn erstmals seit eineinhalb Jahren traf sich Charles wieder mit dem abtrünnigen Prinzen – bei Tee in Clarence House. Harrys Traum: eine „Halb-Halb-Lösung“, also jeden Monat ein paar royale Termine in England, den Rest der Zeit mit Meghan und den Kindern in Kalifornien. Doch William soll strikt dagegen sein. Ganz oder gar nicht! – so die knallharte Linie des Kronprinzen.