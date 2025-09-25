120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot samt Superzahlen geknackt. Damit erhält er eine Rekordsumme von 120 Millionen Euro (siehe Video oben). Zuvor hatte es zwölf Ziehungen ohne Hauptgewinn gegeben, der Eurojackpot war somit prall gefüllt. Bisher hat sich der Spieler aber noch nicht gemeldet.
Am Dienstagabend hatte er alle Lottozahlen korrekt getippt: 7-18-31-32-33. Auch die richtigen Superzahlen hatte er angekreuzt: 10 und 11. Unklar ist jedoch, ob der Mann schon von seinem Glück weiß. Thomas Dumke von Berlin sagte am Donnerstag, dass er sich bisher nicht gemeldet habe. Vermutlich handle es sich um einen Gelegenheitsspieler, da er nur neun Tipps im Wert von 19 Euro bei einer einzigen Annahmestelle abgegeben habe.
„Teilweise steht der Spieler schon morgens um 7 Uhr mit der Quittung in der Hand vor der Tür, weil er nicht schlafen konnte. Andere Gewinner lassen sich bewusst ein bis zwei Wochen Zeit“, sagte Dumke. Grundsätzlich haben die Spielerinnen und Spieler sogar mindestens drei Jahre Zeit, um ihren Gewinn abzuholen. Am 1. Jänner nach dem Gewinn gilt eine Vergütungsfrist von drei Jahren.
So kommt der Spieler zum Gewinn
Da die Summe höher als 500 Euro ist, muss der Lotto-Spieler das Geld in einer der Filialen in Berlin anfordern und dabei seinen Lottoschein mitnehmen. Dieser wird dort geprüft. „Wenn er den Schein nicht aus der Hand geben will, dann muss er in die Zentrale kommen“, sagte Dumke. Die 120 Millionen Euro werden auf das Konto überwiesen.
Lotto Berlin bietet wie die Österreichischen Lotterien auch eine persönliche Beratung an. Der Gewinner bekommt zudem eine Bestätigung, die er dem Finanzamt und seiner Bank vorlegen kann.
