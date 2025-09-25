Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht

Am Dienstagabend hatte er alle Lottozahlen korrekt getippt: 7-18-31-32-33. Auch die richtigen Superzahlen hatte er angekreuzt: 10 und 11. Unklar ist jedoch, ob der Mann schon von seinem Glück weiß. Thomas Dumke von Berlin sagte am Donnerstag, dass er sich bisher nicht gemeldet habe. Vermutlich handle es sich um einen Gelegenheitsspieler, da er nur neun Tipps im Wert von 19 Euro bei einer einzigen Annahmestelle abgegeben habe.