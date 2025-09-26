Vorteilswelt
„Leute fallen runter“

Reinhold Messner warnt vor Berg-Influencern

Ausland
26.09.2025 10:14
Durch die Banalisierung der Berge würden so viele Leute dort hin gelockt, wo sie eigentlich ...
Durch die Banalisierung der Berge würden so viele Leute dort hin gelockt, wo sie eigentlich nicht hingehörten.(Bild: Dragos Condrea stock.ado)

Extrembergsteiger Reinhold Messner kritisiert, dass es immer mehr unerfahrene Wanderer zu den Gipfeln zieht.

0 Kommentare

Es strömten viele Menschen ohne Erfahrung in die Berge, sagte der 81-Jährige der „Schwäbischen Zeitung“ (Freitag). „Aber nicht zum Bergsteigen. Bergsteiger werden immer weniger.“ Durch die Banalisierung der Berge würden so viele Leute dort hin gelockt, wo sie eigentlich nicht hingehörten, „die einfach keine Ahnung haben“, so Messner.

Reinhold Messner
Reinhold Messner(Bild: zVg Reinhold Messner Privatarchiv)

„Es sind aber nicht die Bergsteiger, die verunfallen, das zwar auch, aber nur selten. Meistens sind es Leute, die den Influencern folgen und dann irgendwo herunterfallen, weil sie eben keine Ahnung haben.“

Zum Glück würden die Menschen meistens gerettet, weil die Bergrettung heute eine großartige Organisation sei, mit geschulten Leuten. „Ich glaube, wenn es die Bergwacht und die Helikopterrettung nicht gäbe, würde das Bergsteigen verboten werden.“

Folgen Sie uns auf