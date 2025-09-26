Reinhold Messner warnt vor Berg-Influencern

Es strömten viele Menschen ohne Erfahrung in die Berge, sagte der 81-Jährige der „Schwäbischen Zeitung“ (Freitag). „Aber nicht zum Bergsteigen. Bergsteiger werden immer weniger.“ Durch die Banalisierung der Berge würden so viele Leute dort hin gelockt, wo sie eigentlich nicht hingehörten, „die einfach keine Ahnung haben“, so Messner.