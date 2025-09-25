Klinik Gols: Doskozil sprach über weitere Schritte

Auf die Frage, warum nicht im Prädium in Neusiedl am See – immerhin seien sonst alle Krankenhäuser in Bezirksvororten – meinte Doskozil: „Ein Spital in einem Betriebsgebiet gibt es im Burgenland nirgends. Die Menschen brauchen eine schöne Umgebung, um gesund zu werden.“ Auch die Frage, warum der Standort nicht in der Nähe der Kläranlage in Gols angedacht sei (die Fragestellerin meinte, ein Krankenhaus werde doch eine gute Lüftung haben, um etwaige Geruchsbelästigungen auszusperren) wurde mit dem Argument „Eine Klinik in einem Hochwassergebiet, nämlich direkt neben dem Golser Kanal zu bauen, sei nicht sehr klug“, abgeschmettert. Hannelore Ursula Horak vom Gestaltungsbeirat: „Alle Standorte wurden von Experten, nicht von der Politik, völlig neutral bewertet. So sind die Wiesäcker herausgekommen. Nachdem wir wollen, dass für unsere Bevölkerung der beste Standort zur Verfügung steht, stehen wir auch hinter dieser Entscheidung.“