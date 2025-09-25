Klinik Gols: Doskozil sprach über weitere Schritte

Mittwochabend wurde zur Informationsveranstaltung Klinik Gols in Jacky‘s Mühle geladen. Der Saal war übervoll, die Redner am Podium – allen voran Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – zeichneten im Laufe des Abends ein genaueres Bild der weiteren Vorgehensweise.
Das Interesse der – vor allem älteren Bevölkerung – an der Veranstaltung war groß. Am Podium waren neben Landeshauptmann Hans Peter Doskozil der kaufmännische Direktor der Gesundheit Burgenland Franz Öller, der medizinische Geschäftsführer Stephan Kriwanek, Christian Hofstädter, der schon für den Bau der Klinik Gols verantwortlich zeichnete und Hannelore Ursula Horak, Vorsitzende des vom Land eingesetzten Gestaltungsbeirates.
Zuerst wurde die „Geschichte“ des Krankenhauses aufgezeigt. Wichtig sei es vor allem, die wohnortnahe Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Der Landeshauptmann hob hervor, dass Gesundheit eines der wichtigsten Güter sei und dass es mit der Versorgung burgenländischer Patienten in Wien immer größere Probleme gäbe. Deshalb sei es wichtig, die neue Klinik in Gols zu bauen.
Standortwahl Gols
Auch warum es gerade dieser Standort sein sollte, erklärte er: Man habe einen Platz gesucht, der vom ganzen Bezirk aus in etwa gleich schnell erreicht werden könne. Bis dato müssen Patienten, die etwa von Pamhagen nach Kittsee fahren, rund eine Stunde Zeit einplanen. Immens viel, wenn man in einer Ausnahmesituation ist. Gols schafft man in der Hälfte der Zeit. „Es gab 13 Standorte im Bezirk zur Auswahl. Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass der Standort auf den Wiesäckern der beste Platz ist. Hier ist man aus dem ganzen Bezirk in rund 30 Minuten.“
Auf die Frage, warum nicht im Prädium in Neusiedl am See – immerhin seien sonst alle Krankenhäuser in Bezirksvororten – meinte Doskozil: „Ein Spital in einem Betriebsgebiet gibt es im Burgenland nirgends. Die Menschen brauchen eine schöne Umgebung, um gesund zu werden.“ Auch die Frage, warum der Standort nicht in der Nähe der Kläranlage in Gols angedacht sei (die Fragestellerin meinte, ein Krankenhaus werde doch eine gute Lüftung haben, um etwaige Geruchsbelästigungen auszusperren) wurde mit dem Argument „Eine Klinik in einem Hochwassergebiet, nämlich direkt neben dem Golser Kanal zu bauen, sei nicht sehr klug“, abgeschmettert. Hannelore Ursula Horak vom Gestaltungsbeirat: „Alle Standorte wurden von Experten, nicht von der Politik, völlig neutral bewertet. So sind die Wiesäcker herausgekommen. Nachdem wir wollen, dass für unsere Bevölkerung der beste Standort zur Verfügung steht, stehen wir auch hinter dieser Entscheidung.“
So geht es weiter
Der weitere Fahrplan ist fix: Der im Dezember 2024 gestartete Architekturwettbewerb geht jetzt in seine nächste Phase. Aus 22 Projekten wurden bereits 7 ausgewählt. Diese werden jetzt mit weiteren Vorgaben ausgearbeitet. Im Oktober gibt es eine zweite Verhandlungsrunde, im November dann eine Jurysitzung, bei der das Siegerprojekt ausgewählt wird. Anfang bis Mitte Dezember wolle man das Projekt dann präsentieren. Planungsstart soll im ersten Quartal 2026 sein.
Fakten rund um den Neubau
Auch die geplanten Schwerpunkte wurden verlautbart. Das geplante Leistungsspektrum soll von Innerer Medizin – inklusive Akutgeriatrie und Remobilisation über Rheumatologie, bis hin zu Urologie und Orthopädie sowie Traumatologie gehen. Tagesklinische Leistungen wird es in den Bereichen Onkologie, Chirurgie, Dialyse, AG/R, etc.) geben. Der Standort Kittsee soll nicht komplett geschlossen werden. Remobilisation und Akutgeriatrie oder Übergangspflege werden hier angedacht.
Das Krankenhaus wird 132 stationäre Betten, davon 12 Intensivbetten und 46 ambulante Betreuungsplätze haben. Geplant sind die Stationen mit 24 Betten (ausschließlich Ein- und Zweibettzimmer). Außerdem wird es vier Operationssäle geben.
In Kittsee sind derzeit 330 Menschen beschäftigt, in Gols soll es dann 400 Arbeitsplätze geben. Auf die Sorge, ob denn dann genug Pflegepersonal und Ärzte greifbar sein würden, meinte Doskozil: „Wir bilden derzeit viel Pflegepersonal aus. Auch Ärzte sind interessiert, bei uns zu arbeiten.“ Und Brandstätter ergänzte, er habe bereits mit einigen gesprochen, die in Wien oder Niederösterreich beschäftigt sind und dann gerne „nach Hause“ zurückkehren würden.
Gestaltungsbeirat eingerichtet
Ein Gestaltungsbeirat soll den Lenkungsausschuss beim Bau der Klinik in beratender Funktion unterstützen. Im Beirat sind Experten verschiedener Disziplinen vertreten, unter anderem vom Naturschutzbund und dem UNESCO Welterbe Kulturlandschaft Fertö-Neusiedler See. Die Fachleute sollen Empfehlungen aussprechen, wie etwa Naturschutz, Landschaftsschutz und der Schutz des Grundwassers bestmöglich bei Planung und Bau der Klinik berücksichtigt werden.
Besonders viel Applaus erntete die Antwort auf die Frage, was, wenn wegen irgendwelcher Einsprüche etc., das Krankenhaus nicht gebaut werden könnte? Gäbe es einen Plan B? Doskozils Antwort war klar: „Nein. Diese Alternative gibt es nicht. Deshalb gibt es keinen Plan B, nur einen Plan A.“
