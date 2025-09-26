Hammarberg/Berger auch in Rio Gruppensieger
Beachvolleyball
Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben es auch beim Elite-16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro als Gruppensieger in die Runde der letzten 12 geschafft.
Im zweiten Gruppenspiel bezwangen die österreichischen Qualifikanten die Brasilianer George/Saymon 2:1 (-20,18,14). Ihre Gegner um das nächste Viertelfinale nach jenem in der Vorwoche in Joao Pessoa am Samstag stehen noch nicht fest.
Klinger-Schwestern starten mit Sieg
Dorina und Ronja Klinger starteten an der Copacabana gegen die Spanierinnen Dani/Tania mit einem Dreisatzerfolg, für sie geht es am (heutigen) Freitag gegen Thamela/Victoria um den Gruppensieg.
