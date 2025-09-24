Leiche von Vermisster in Italien geborgen

Gewitter verlagern sich in den Süden

Auch im Bahnverkehr kam es zu Beeinträchtigungen. Am Mittwoch verlagerten sich die Gewitter zunehmend vom Norden in den Süden Italiens. Ein Wolkenbruch verwandelte die Straßen der Insel Ischia im Golf von Neapel in reißende Flüsse. Ganze Straßenabschnitte waren nicht befahrbar, zahlreiche Fahrzeuge standen vollständig unter Wasser. Dutzende Bewohnerinnen und Bewohner alarmierten die Feuerwehr. Die Behörden forderten die Menschen auf, auf Aktivitäten im Freien zu verzichten und nicht nötige Fahrten zu verschieben.