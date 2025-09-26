Beim Stillen verschluckt: Baby bekam kaum Luft

In jedem zweiten Fall geht es um das Überleben

Mehr als 1000 Einsätze sind die Retter aus der Luft mit dem C16 heuer bereits geflogen, in mehr als 50 Prozent der Fälle bestand Lebensgefahr. Jüngster Patient war ein kleiner Bub in der Buckligen Welt, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder gut vier Wochen vor dem Geburtstermin das Licht der Welt erblickt hatte. Doch das Baby, das mit seiner Mutter bereits nach zwei Wochen das Krankenhaus verlassen konnte, verschluckte sich beim Stillen und bekam fast keine Luft mehr.