Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche

Eine wahre Meisterleistung der Ingenieurskunst hat den Turm zum „Schweben“ gebracht. Das soll so während der Bauarbeiten auch bleiben. Die unter der Kirche befindliche Krypta wurde auseinandergenommen und soll nach Fertigstellung des Wolkenkratzers wieder zurückgebaut werden. Dem Vernehmen nach soll das dann im Jahr 2028 sein. Bis dahin „schwebt“ die Kirche fast 15 Meter über dem Grund der Baugrube.