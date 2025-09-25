„Seien Sie sich selbst die beste Busenfreundin!“

Die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben dem Alter spielen die genetische Veranlagung (etwa Mutationen der Gene BRCA1 oder BRCA2) und familiäre Vorbelastung eine entscheidende Rolle. Aber auch eine früh einsetzende Regelblutung und späte Menopause erhöhen das Erkrankungsrisiko.

Darüber hinaus wirken sich Übergewicht, vor allem nach den Wechseljahren, Bewegungsmangel, Alkohol- und Zigarettenkonsum sowie Hormonersatztherapien negativ auf den Körper aus. Bis zu einem gewissen Grad haben Frauen es also selbst in der Hand, wie es um ihre Brustgesundheit steht.