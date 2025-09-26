Erste Show nach Armanis Tod: Bewegender Applaus

Bis zuletzt an der Kollektion gearbeitet

Einige Besucher im Publikum hatten Tränen in den Augen, wie italienische Medien berichteten. Armani hatte bis zu seinem Tod an seiner letzten Kollektion gearbeitet Armani, der am 4. September im Alter von 91 Jahren verstarb, habe laut dem Modehaus bis zuletzt an der Kollektion gearbeitet, wie das Unternehmen bereits Anfang des Monats mitteilte, als es die Teilnahme an der Mailänder Modewoche bestätigte.