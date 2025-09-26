Banküberweisungen: Echtzeitzahlung wird Standard

Am 9. Oktober werden Echtzeitüberweisungen zum Standard und müssen von Banken innerhalb des Euroraums verpflichtend angeboten werden. Zudem gibt es neue Sicherheitsvorkehrungen: Künftig prüft die Bank vor dem Abschluss der Überweisung, ob der IBAN und der Empfängername zusammenpassen. Damit soll Betrug besser bekämpft werden.