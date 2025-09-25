SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot

Die Stadtregierung vergrabe Milliarden, anstatt die Bürger zu entlasten. Für die Bekämpfung der Teuerung, die Kindergrundsicherung oder eine Entlastung bei Energiekosten oder Öffi-Tickets sei hingegen kein Geld da. „Aber für Milliarden an Beton mitten im Nationalpark sind plötzlich sämtliche Kassen geöffnet“, kritisierte Gewessler. Jeder Euro, der hier „vergraben“ werde, fehle an anderen Stellen. Der SPÖ attestierte die Grünen-Chefin eine „faszinierende Prioritätensetzung“. Hanke hintergehe die Menschen für sein „Betondenkmal“. Gewessler kündigte Widerstand an: Politik müsse eine „verdammte Verantwortung“ haben.