Babler lieber in der Kantine als bei Debatte

„Wir haben heute Vizekanzler Babler ins Parlament geladen, um mit ihm die europäischen Klimaziele, die er im Wahlkampf noch lautstark gefordert hat, zu diskutieren. Statt sich dieser wichtigen Debatte zur Zukunft unserer Kinder und des Planeten zu stellen, ließ er sich aber von Staatssekretär Pröll vertreten – so weit, so mutlos. Es schlägt dem Fass aber den Boden aus, dass Vizekanzler Babler während die Abgeordneten im Parlament diskutieren, fröhlich durch die Gänge zur Cafeteria spaziert. Das ist absolut inakzeptabel und respektlos dem Parlament und den Bürgern gegenüber, die sich von ihm Antworten erwarten. Wir werden uns das nicht gefallen lassen und dieses inakzeptable Verhalten in die nächste Präsidiale bringen“, kündigt Maurer an.