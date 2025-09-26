Rooney: „Die Leute glauben, ich mag Ronaldo nicht“

Und die nimmt dann eine recht konkrete Gestalt an. Und lautet: „Ich liebe Cristiano, ich habe mit ihm zusammengespielt.“ Das nicht eben explizit erfolglos. Gemeinsam gewannen sie für Manchester United dreimal die Meisterschaft, einmal die Champions League, einmal die Klubweltmeisterschaft. Als gefürchtetes Sturm-Duo eroberten sie – fußballerisch – Europa. „Was er macht und wie er spielt, ist unglaublich“, streut Rooney seinem ehemaligen Kumpanen Rosen.