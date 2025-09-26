Auto stürzte 80 Meter in Rappenlochschlucht
In der Nacht
Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Freitag in Vorarlberg: Ein Pkw stürzte in die Rappenlochschlucht, das Auto wurde im Bachbett der Dornbirner Ache gefunden.
Laut ersten Angaben dürfte sich der Unfall am Freitagmorgen um 5 Uhr ereignet haben. Das automatische Notrufsystem des Autos hat die Einsatzmannschaften über den Crash informiert.
Das Auto war auf der Rappenlochbrücke unterwegs, als es aus bislang unbekannter Ursache über die Fahrbahn geriet und 80 Meter die Schlucht hinabstürzte. Es kam auf allen vier Rädern im Bachbett auf. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.
