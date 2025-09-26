Vorteilswelt
Betrifft auch Olympia

Donald Trump droht US-Städten mit WM-Entzug

Fußball International
26.09.2025 09:14
US-Präsident Donald Trump
US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/SAUL LOEB)

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, amerikanischen Städten die Gastgeberrolle für die Fußball-WM 2026 zu entziehen, sollten diese aus seiner Sicht „auch nur ein bisschen gefährlich“ für das Mega-Event sein. Dasselbe gelte auch für Olympia 2028 in Los Angeles. Das sagte der 79-Jährige am Donnerstag im Weißen Haus. Die elf US-Gastgeberstädte sind Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York/New Jersey und Philadelphia.

0 Kommentare

„Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, ziehen wir in eine andere Stadt, absolut“, sagte Trump: „Wenn ich denke, dass es nicht sicher ist, werden wir sie (die WM) aus dieser Stadt verlegen.“ Er hoffe aber, dass das nicht passieren werde. Trump beklagt immer wieder angeblich ausufernde Kriminalität in Städten, die von Demokraten regiert werden.

Das Arrowhead Stadium, Heimstätte der Kansas City Chiefs, wird zum WM-Spielort.
Das Arrowhead Stadium, Heimstätte der Kansas City Chiefs, wird zum WM-Spielort.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/David)

Es bestehen jedoch große Zweifel an der praktischen Umsetzung einer möglichen Städte-Neubesetzung – nicht nur wegen bereits unterzeichneten Verträgen. Genauso wirft es die Frage der Befugnis für die US-Regierung auf, auch wenn Trump einen guten Draht zu FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegt. Das WM-Turnier findet auch in Kanada und Mexiko statt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
