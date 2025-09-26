Trump machte Druck: Ex-FBI-Chef Comey angeklagt

Comey will „nicht auf den Knien leben“

Seine Familie und er wüssten seit Jahren, „dass es seinen Preis hat, sich Donald Trump zu widersetzen“, sagte Comey. Etwas anderes käme für ihn und seine Angehörigen aber „nicht infrage“. „Wir werden nicht auf den Knien leben – und das sollten Sie auch nicht tun“, appellierte er an die Menschen in den USA. „Lassen Sie uns also einen Prozess führen und die Zuversicht bewahren.“ Sein Anwalt Patrick J. Fitzgerald teilte mit, Comey weise die Vorwürfe vollumfänglich zurück. Man freue sich darauf, ihn vor Gericht zu rehabilitieren.