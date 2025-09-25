Mann schwer verletzt
Deutsches Paar in New York angefahren – Frau tot
Wie die „New York Times“ berichtet, ist in Manhattan ein deutsches Ehepaar von einem Minivan angefahren worden. Die Frau (50) ist noch am Unfallort in der Nähe des Bryant Parks verstorben, ihr Mann (55) überlebte und liegt mit einer Schädelfraktur im Spital.
Einem Polizeisprecher zufolge befindet sich der Schwerverletzte in einem stabilen Zustand und hat gute Überlebenschancen. Laut „Bild“ hielt sich das Paar aus Hamburg in New York auf, um den Geburtstag des Mannes zu feiern.
Der Unfall ereignete sich der Zeitung zufolge am Mittwoch auf der West 40th Street. Ein Minivan habe die Kreuzung mit der Fifth Avenue blockiert, der Fahrer habe plötzlich zurückgesetzt und die beiden Fußgänger auf dem Zebrastreifen angefahren. Das Paar sei dabei gegen einen Kastenwagen gedrückt worden, der an der Ampel stand.
Der Unglückslenker (40) floh zunächst. Polizeibeamte fanden das Fahrzeug demnach kurze Zeit später ein paar Straßen weiter und nahmen ihn in Gewahrsam.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.