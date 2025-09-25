Deutsches Paar in New York angefahren – Frau tot

Der Unfall ereignete sich der Zeitung zufolge am Mittwoch auf der West 40th Street. Ein Minivan habe die Kreuzung mit der Fifth Avenue blockiert, der Fahrer habe plötzlich zurückgesetzt und die beiden Fußgänger auf dem Zebrastreifen angefahren. Das Paar sei dabei gegen einen Kastenwagen gedrückt worden, der an der Ampel stand.