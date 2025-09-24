Charlie Kirk: Recht auf „einvernehmlich uneinig“

„Wir können in der Sache uneins, aber einvernehmlich uneinig sein.“ Es sind Worte, die man einem in seiner mehr als fragwürdigen Ideologie so unerschütterlichen Mann, der oft durch diskriminierende, rassistische, frauenfeindliche, homo- und islamophobe Aussagen auffiel, wohl nicht zugetraut hätte. Aber genau diese richtete Charlie Kirk an seinen Kontrahenten, den linksliberalen CNN-Kommentator Van Jones, auf dem Höhepunkt eines erbitterten öffentlichen Schlagabtausches über Kriminalität und Rasse. Nur einen Tag vor seiner Ermordung, die das brutale Gegenteil dieser Bereitschaft zum Dialog war. „Ich habe viele seiner Worte kritisiert, manchmal sehr heftig – aber nie sein Recht, sie auszusprechen“, schrieb Jones danach.
Dieses Recht auf eine andere Meinung ist eine Grundlage der Demokratie. Doch dafür braucht es die Fähigkeit, konstruktiv zu streiten, zuzuhören, nachzudenken, bevor die Emotionen überhandnehmen – und andere Sichtweisen auszuhalten und zu respektieren. Eine Fähigkeit, die sich in den einstimmigen Echoräumen der sozialen Medien, egal ob links oder rechts, nur allzu leicht abnutzt. In denen man sich gegenseitig applaudiert, Wut und Hass die meiste Aufmerksamkeit bekommen und Gewalt als „durchschlagendes Argument“auf erschreckende Akzeptanz trifft.
Man muss Charlie Kirks Ansichten wirklich nicht zustimmen, aber sie mit Waffen verstummen zu lassen, trifft die Demokratie mitten ins Herz. Und es bedarf mehr denn je der Worte, um das Recht auf „Einvernehmlich uneins“-Sein zu verteidigen.
