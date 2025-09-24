Charlie Kirk: Recht auf „einvernehmlich uneinig“

„Wir können in der Sache uneins, aber einvernehmlich uneinig sein.“ Es sind Worte, die man einem in seiner mehr als fragwürdigen Ideologie so unerschütterlichen Mann, der oft durch diskriminierende, rassistische, frauenfeindliche, homo- und islamophobe Aussagen auffiel, wohl nicht zugetraut hätte. Aber genau diese richtete Charlie Kirk an seinen Kontrahenten, den linksliberalen CNN-Kommentator Van Jones, auf dem Höhepunkt eines erbitterten öffentlichen Schlagabtausches über Kriminalität und Rasse. Nur einen Tag vor seiner Ermordung, die das brutale Gegenteil dieser Bereitschaft zum Dialog war. „Ich habe viele seiner Worte kritisiert, manchmal sehr heftig – aber nie sein Recht, sie auszusprechen“, schrieb Jones danach.