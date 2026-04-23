„Stoppt Leo – oder er zieht euch die Hosen aus!“

Die WM vor 40 Jahren war jene des Jean-Marie Pfaff: Mit Belgien landete er 1986 in Mexiko sensationell auf Platz vier, brachte die Gegner reihenweise zur Verzweiflung und wurde zum besten Torhüter gewählt. Die Legende blickte mit der „Krone“ zurück und warnt Österreich speziell vor Argentiniens Lichtgestalt.
Krone: Jean-Marie, vor 40 Jahren habt ihr mit Platz 4 bei der WM 1986 in Mexiko alle überrascht – wie war diese Sensation möglich?
Jean-Marie Pfaff: Diese Generation begann ab 1976 stetig zu wachsen. 1980 sorgten wir mit dem Einzug in das EM-Finale erstmals für Aufsehen, bei der WM 1982 bogen wir in Barcelona Argentinien mit 1:0. Ehe dann in Mexiko der viel größere Coup glückte.
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