„Stoppt Leo – oder er zieht euch die Hosen aus!“

Krone: Jean-Marie, vor 40 Jahren habt ihr mit Platz 4 bei der WM 1986 in Mexiko alle überrascht – wie war diese Sensation möglich?

Jean-Marie Pfaff: Diese Generation begann ab 1976 stetig zu wachsen. 1980 sorgten wir mit dem Einzug in das EM-Finale erstmals für Aufsehen, bei der WM 1982 bogen wir in Barcelona Argentinien mit 1:0. Ehe dann in Mexiko der viel größere Coup glückte.