Hulapalu! Gabalier feiert mit den Grazer Champions

Wenn sich die Graz99ers zu Champions der ICE Hockey League krönen, darf gerne auch einmal ein Volks Rock ‘n‘ Roller aufs Eis gebeten werden. Andreas Gabalier ließ sich die Titelparty der Steirer am Mittwoch nicht entgehen und steuerte kurzerhand den Soundtrack zur Meisterfeier bei ...
Vierter Sieg im vierten Finalspiel! Mit dem sogenannten „Sweep-Triple“ (12:0-Siege im Viertel-, Semi- und Finale) schrieb Graz Geschichte, den letzten Stein setzten die Steirer am Mittwochabend mit einem 6:2 gegen Pustertal.
Für die 99ers ist es der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte, entsprechend sollte dieser auch gefeiert werden. Wer passt da besser als Volks Rock ‘n‘ Roller und Graz-Fan Andreas Gabalier?
Hodi odi ohh di ho di eh
„Historischer Tag“, schrieb der 41-Jährige zu einem Video, das er auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte. Es zeigt ihn mit den frischgebacken Champions beim Wiedergeben einer Acapella-Version seines Hits „Hulapalu“. Dass sich das Eis in einen 40 Grad heißen Dancefloor verwandelte, blieb den Spielern dabei Gott sei Dank erspart. Gut möglich, dass sich das später in der Kabine änderte ...
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