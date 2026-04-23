Hulapalu! Gabalier feiert mit den Grazer Champions

Hodi odi ohh di ho di eh

„Historischer Tag“, schrieb der 41-Jährige zu einem Video, das er auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte. Es zeigt ihn mit den frischgebacken Champions beim Wiedergeben einer Acapella-Version seines Hits „Hulapalu“. Dass sich das Eis in einen 40 Grad heißen Dancefloor verwandelte, blieb den Spielern dabei Gott sei Dank erspart. Gut möglich, dass sich das später in der Kabine änderte ...