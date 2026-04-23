Beim Training schaut die Tochter im Gitterbett zu

Motiviert wie lange nicht blickt Diskuss-Ass Lukas Weißhaidinger der neuen Saison entgegen. Laut Trainer Gregor Högler ist der Hüne bereits jetzt in Superform, Tochter Lola beflügelt ihn. Und anders als bei der WM im Vorjahr wird Luki heuer auch der Regen nicht schrecken – denn dafür hat er jetzt eigens entwickelte Schuhe.
Hoppala! Da lag er auf dem Hosenboden. Es war ein Moment, den Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger nicht vergessen hat. Im strömenden Regend der WM von Tokio rutschte er aus, trug nicht nur psychisch einen blauen Fleck davon – wie auch einige seiner Rivalen. Der Unmut, gerade auch bei Topstar Kristjan Ceh, war in der Gilde groß. Weswegen Adidas jetzt ein speziellen Schuh für Diskuswerfer extra im Regen entwickelt hat.
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