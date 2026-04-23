Beim Training schaut die Tochter im Gitterbett zu

Hoppala! Da lag er auf dem Hosenboden. Es war ein Moment, den Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger nicht vergessen hat. Im strömenden Regend der WM von Tokio rutschte er aus, trug nicht nur psychisch einen blauen Fleck davon – wie auch einige seiner Rivalen. Der Unmut, gerade auch bei Topstar Kristjan Ceh, war in der Gilde groß. Weswegen Adidas jetzt ein speziellen Schuh für Diskuswerfer extra im Regen entwickelt hat.