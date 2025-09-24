Vorteilswelt
Laute Schreie zu hören

Über 10 Tiere bei Brand in russischem Zoo getötet

Ausland
24.09.2025 13:02

Im riesigen Tierpark in Nowosibirsk ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hat auch einige Gehege in Mitleidenschaft gezogen – einige Tiere starben in den Flammen. 

Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums wurden dabei zwei Gebäude vollständig zerstört. Augenzeugen berichteten, dass der Brand im hinteren Teil des Zoos ausgebrochen sei, wo Bauarbeiten durchgeführt wurden. 

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden – für einige Tiere kamen die Retter ...
Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden – für einige Tiere kamen die Retter dennoch zu spät.(Bild: kameraone)

Schreie der Tiere in Nachbarschaft hörbar
Insbesondere Bereiche, in denen ein Wildbulle, Ziegen und Sikahirsche lebten, wurden beschädigt. Mehr als zehn Vierbeiner dürften getötet worden sein. Anwohner, die neben dem Zoo leben, berichteten, dass sie Schreie der Tiere gehört hatten.

Der Zoo beherbergt mehr als 12.000 Tiere aus 790 Arten. Mehr als 350 dieser Arten stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Die Stadtverwaltung hat umfassende Hilfe für die Wiederherstellung des Zoos angekündigt.

Folgen Sie uns auf