Laute Schreie zu hören
Über 10 Tiere bei Brand in russischem Zoo getötet
Im riesigen Tierpark in Nowosibirsk ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hat auch einige Gehege in Mitleidenschaft gezogen – einige Tiere starben in den Flammen.
Nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums wurden dabei zwei Gebäude vollständig zerstört. Augenzeugen berichteten, dass der Brand im hinteren Teil des Zoos ausgebrochen sei, wo Bauarbeiten durchgeführt wurden.
Schreie der Tiere in Nachbarschaft hörbar
Insbesondere Bereiche, in denen ein Wildbulle, Ziegen und Sikahirsche lebten, wurden beschädigt. Mehr als zehn Vierbeiner dürften getötet worden sein. Anwohner, die neben dem Zoo leben, berichteten, dass sie Schreie der Tiere gehört hatten.
Der Zoo beherbergt mehr als 12.000 Tiere aus 790 Arten. Mehr als 350 dieser Arten stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten. Die Stadtverwaltung hat umfassende Hilfe für die Wiederherstellung des Zoos angekündigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.