Der Pfad zu Gipfeln des Glücks

Den Drei-Weinberge-Rundweg zeichnen viele Besonderheiten aus. Einzigartig ist das Service von Gastro-Wegweisern, die Betriebe auflisten – QR-Codes zeigen beim Scannen die Öffnungszeiten an. Die Wanderkarte liegt in Kürze bei den Betrieben, den Gemeinden Kohfidisch und Deutsch Schützen-Eisenberg, beim Tourismusverband Südburgenland auf. Gruppenreservierungen bei Winzern sind bei den Gemeinden anzufragen. Unterkünfte und Zimmer entlang des neuen Rundweges lassen sich unter www.suedburgenland.info buchen.

Weitere Hinweise finden sich unter: www.burgenland.info/pannonisch-wandern

oder www.burgenland.info/drei-weinberge-rundweg