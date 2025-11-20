Stolz auf Österreich? Leider Fehlanzeige

Meine Schüler lieben Fußball. Im Park beobachte ich, wie begeistert sie beim Spielen im Fußballkäfig sind. Große Begeisterung über die Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft an der WM konnte ich allerdings keine feststellen.
Unlängst spornte ich den neunjährigen, talentierten Fußballer Abdullah aus Syrien an: „Ich würde mich riesig freuen, wenn du später einmal im Happel-Stadion für Österreich spielen würdest!“ Seine Reaktion war eine Mischung aus Überraschung und Stolz: „Ich für Österreich? Wirklich? Warum?“
Natürlich kennen die Fußballfans unter den Schülern Alaba, Arnautovic und Laimer. Vor allem wegen der Clubs, bei denen diese Stars spielen. Aber für das Nationalteam Daumen drücken oder sich Spiele ansehen?
Österreich, wo sie leben, ist für viele meiner Schüler nicht das Land, für das sie sich bei einer Fußballweltmeisterschaft begeistern. Selbst dann nicht, wenn sie bereits österreichische Staatsbürger sind oder in dritter Generation hier leben.
Auch deshalb ist diese Nationalmannschaft mit Spielern, die selbst Migrationshintergrund haben, so wichtig. Wenn Marko Arnautovic vom Kanzler und dem Bundespräsidenten einen Feiertag fordert und somit den Stolz eines ganzen Landes verkörpert, wirkt das besser als alle Integrations-Workshops zusammen.
Höchstwahrscheinlich haben nur wenige meiner Schüler sein Statement mitbekommen. Sie verfolgen österreichische Medien nämlich selten. Deshalb werde ich es ihnen gleich morgen vorspielen.
