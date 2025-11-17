Das sind die besten Herbstbilder unserer Leser!

Der Herbst bringt uns Jahr für Jahr ein Schauspiel der Farben, bevor es dann winterlich wird und die Kälte wieder Einzug hält. Auch dieses Jahr haben wir die „Krone“-Leser wieder aufgerufen, uns Ihre tollsten Schnappschüsse der Herbstzeit zu senden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und die besten Einsendungen haben wir hier für Sie bereitgestellt.
Die erste Einsendung und zugleich auch das Titelbild stammt von Leserreporter Stefan E. der es bei einem Ausflug in Deutschland geschafft hat, dieses fabelhafte, fast mystisch anmutende Bild der Saarschleife für uns zu knipsen. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr!
„Krone“-Leser Reinhard W. war in heimischen Gefilden unterwegs und hat uns die nächste schöne Aufnahme, diesmal aus Braunau am Inn, zukommen lassen.
Leserreporter Adam F. hat uns diese Aufnahme einer gemütlichen Sitzbank aus Mattsee in Salzburg geschickt. Ein wirklich gelungenes Bild und zurecht in unserer Liste.
Auch die nächste Einsendung hat uns sehr beeindruckt. Hier ist „Krone“-Leserreporter Alexander M. ein wirkliches Top-Foto gelungen, das die Weinberge im niederösterreichischen Thallern gekonnt in Szene setzt.
Die Tierwelt ist auch nach wie vor aktiv, doch je näher der Winter rückt, desto hektischer wird die Nahrungssuche. Leserreporterin Marion S. konnte unter anderem auch dieses Reh auf der Jagd nach Essbarem für uns mit ihrer Kamera festhalten. Gerne mehr davon!
Wie haben Sie den Herbst bisher erlebt? Was halten Sie von den Lesereinsendungen und haben Sie vielleicht auch noch tolle Bilder gemacht, die sich den andern Lesern nicht vorenthalten wollen? Zögern Sie nicht und schicken uns Ihre Fotos, vielleicht lacht Ihnen dann demnächst Ihre eigene Einsendung entgegen!
