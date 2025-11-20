Putin: Kiewer Führung sitzt auf „goldenen Klos“

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der ukrainischen Führung ein weiteres Mal die Legitimität abgesprochen. Spätestens seit dem Ablaufen der Wahlperiode 2024 sei in Kiew eine „kriminelle Bande“ illegal an der Macht, sagte er. „Diese Leute sitzen auf ihren goldenen Klos und denken wohl kaum an das Schicksal ihres Landes.“
Damit meint Putin laut eigenen Angaben das „Schicksal ihrer einfachen Landsleute“. Der russische Präsident machte einen Seitenhieb auf den großen Korruptionsskandal in der Ukraine. Wie berichtet, setzt ein massiver Schmiergeldskandal im Energie- und Rüstungssektor den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck. Einer der mutmaßlichen Strippenzieher war gar ein enger Vertrauter des Politikers. Einige Ministerinnen und Minister sind zurückgetreten. Einer der Vorwürfe: Beim Bau von Schutzanlagen gegen russische Luftangriffe sollen Schmiergelder in der Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar geflossen sein.
Putin sagte zum aktuellen Kriegsverlauf, dass die russischen Truppen zuletzt erneut vorgerückt seien. Bei der Stadt Kupjansk seien 15 ukrainische Bataillone eingekesselt. Laut dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow wurden für die ukrainischen Streitkräfte Möglichkeiten eingeräumt, sich zu ergeben. Diese trauten sich aber nicht, ihre Waffen niederzulegen, weil sie befürchteten, erschossen oder mit eigenen Drohnen angegriffen zu werden, sagte er. Tatsächlich gibt es keine Belege für Fälle solcher Gewalttaten auf ukrainischer Seite.
Keine Belege für behaupteten Frontverlauf
Auch für den behaupteten Frontverlauf gibt es auf aktuellen Karten keine Belege. Die ukrainische Seite wies die Angaben über die Einnahme der Stadt zurück. Der Ort befinde sich unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte, erklärte der Generalstab.
Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag auch ein Video veröffentlicht, das den Vormarsch in der wichtigen Stadt Pokrowsk belegen soll. Zu sehen sind Soldatinnen und Soldaten, die sich durch menschenleere Straßen bewegen, eine Trage wird geschoben. Zivilpersonen sind nicht zu sehen. Der Ort der Aufnahmen konnte bestätigt werden. Pokrowsk in der Region Donezk gilt als strategisch bedeutender Straßen- und Eisenbahnknotenpunkt und als Logistikzentrum für das ukrainische Militär. Mit einer Einnahme könnten die Verteidigungslinien an der Ostfront unterbrochen werden.
