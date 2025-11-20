Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Seitenhieb

Putin: Kiewer Führung sitzt auf „goldenen Klos“

Außenpolitik
20.11.2025 23:22
Russlands Präsident Wladimir Putin hat wieder einmal gegen die ukrainische Führung ausgeholt.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat wieder einmal gegen die ukrainische Führung ausgeholt.(Bild: EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der ukrainischen Führung ein weiteres Mal die Legitimität abgesprochen. Spätestens seit dem Ablaufen der Wahlperiode 2024 sei in Kiew eine „kriminelle Bande“ illegal an der Macht, sagte er. „Diese Leute sitzen auf ihren goldenen Klos und denken wohl kaum an das Schicksal ihres Landes.“

0 Kommentare

Damit meint Putin laut eigenen Angaben das „Schicksal ihrer einfachen Landsleute“. Der russische Präsident machte einen Seitenhieb auf den großen Korruptionsskandal in der Ukraine. Wie berichtet, setzt ein massiver Schmiergeldskandal im Energie- und Rüstungssektor den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unter Druck. Einer der mutmaßlichen Strippenzieher war gar ein enger Vertrauter des Politikers. Einige Ministerinnen und Minister sind zurückgetreten. Einer der Vorwürfe: Beim Bau von Schutzanlagen gegen russische Luftangriffe sollen Schmiergelder in der Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar geflossen sein.

Putin sagte zum aktuellen Kriegsverlauf, dass die russischen Truppen zuletzt erneut vorgerückt seien. Bei der Stadt Kupjansk seien 15 ukrainische Bataillone eingekesselt. Laut dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow wurden für die ukrainischen Streitkräfte Möglichkeiten eingeräumt, sich zu ergeben. Diese trauten sich aber nicht, ihre Waffen niederzulegen, weil sie befürchteten, erschossen oder mit eigenen Drohnen angegriffen zu werden, sagte er. Tatsächlich gibt es keine Belege für Fälle solcher Gewalttaten auf ukrainischer Seite.

Lesen Sie auch:
Russland macht trotz der verhandelten Friedenspläne undbeirrt mit seinen Angriffen auf die ...
Zu Beratungen bereit
Kiew: Haben Entwurf von US-Friedensplan erhalten
20.11.2025
Frust in der Ukraine
Schmiergeld-Skandal setzt Selenskyj unter Druck
13.11.2025

Keine Belege für behaupteten Frontverlauf
Auch für den behaupteten Frontverlauf gibt es auf aktuellen Karten keine Belege. Die ukrainische Seite wies die Angaben über die Einnahme der Stadt zurück. Der Ort befinde sich unter der Kontrolle der ukrainischen Verteidigungskräfte, erklärte der Generalstab.

Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag auch ein Video veröffentlicht, das den Vormarsch in der wichtigen Stadt Pokrowsk belegen soll. Zu sehen sind Soldatinnen und Soldaten, die sich durch menschenleere Straßen bewegen, eine Trage wird geschoben. Zivilpersonen sind nicht zu sehen. Der Ort der Aufnahmen konnte bestätigt werden. Pokrowsk in der Region Donezk gilt als strategisch bedeutender Straßen- und Eisenbahnknotenpunkt und als Logistikzentrum für das ukrainische Militär. Mit einer Einnahme könnten die Verteidigungslinien an der Ostfront unterbrochen werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.667 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
164.820 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
123.288 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
775 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Außenpolitik
Nächster Seitenhieb
Putin: Kiewer Führung sitzt auf „goldenen Klos“
„Alle schrien: Raus!“
Klimakonferenz: 13 Menschen medizinisch behandelt
Höhere Lkw-Maut
Frächter wollen jetzt andere Entlastungen
9100 Euro Steuergeld
Abgeordnete zogen Belém und Pakistan Parlament vor
Bericht veröffentlicht
Zehntausende Corona-Tote wären vermeidbar gewesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf