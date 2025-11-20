Putin: Kiewer Führung sitzt auf „goldenen Klos“

Das russische Verteidigungsministerium hat am Donnerstag auch ein Video veröffentlicht, das den Vormarsch in der wichtigen Stadt Pokrowsk belegen soll. Zu sehen sind Soldatinnen und Soldaten, die sich durch menschenleere Straßen bewegen, eine Trage wird geschoben. Zivilpersonen sind nicht zu sehen. Der Ort der Aufnahmen konnte bestätigt werden. Pokrowsk in der Region Donezk gilt als strategisch bedeutender Straßen- und Eisenbahnknotenpunkt und als Logistikzentrum für das ukrainische Militär. Mit einer Einnahme könnten die Verteidigungslinien an der Ostfront unterbrochen werden.