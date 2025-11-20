Tulum: Mayas am Karibikstrand

Aber dann kommen wieder die Hängematten unter Palmen – man wähnt sich in einem Werbespot – sämtliche touristische Klischees werden fein bedient. Zu nicht gerade wohlfeilen Preisen, und das ist „Fehler“ Nummer 2. Hotels am Strand haben oberstes Preislevel, sind nicht unter 300 Euro pro Nacht zu haben, und nach oben hin gibt es keine Grenzen. Ein bissl weg vom Meer, in der Stadt, kann man dafür aber auch schon um schlappe 20 Euro durchaus gepflegte Unterkünfte finden.