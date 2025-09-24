Babynahrung schneidet im Test weitgehend gut ab

Besonders gut sind die Ergebnisse bei der ernährungsphysiologischen Qualität. Keine Beanstandungen hatten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer bei Schadstoffen wie Blei, aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) und dem Schimmelpilz Aflatoxin M1. Allerdings wurde in einer Mischprobe aus drei Verpackungen der Keim Cronobacter entdeckt. Eine Infektion damit ist sehr selten, aber für Babys mit einem Geburtsgewicht von unter 2500 Gramm oder geschwächtem Immunsystem vor allem in den ersten beiden Lebensmonaten gefährlich. Der Hersteller teilte mit, die betroffene Ware vorsorglich aus dem Handel genommen zu haben.