Der WM-Sommerhit und ein unbeliebter Boss

Mit den ersten Länderspielen Österreichs gegen Ghana und Südkorea heißt es nun offiziell: Bühne frei für das WM-Jahr! Die „Krone“ schaute sich deshalb um, wie sichtbar das Spektakel schon jetzt, 77 Tage vor dem Ankick in Mexiko, ist. Und, wie‘s mit der Reiselust und den Alternativen aussieht. . .
Die Nachfrage nach Österreichs Teamtrikots ist so hoch wie nie zuvor. Nach dem Run auf das – rund um Weihnachten sogar in Rekordzeit ausverkauft gewesene – rot-schwarze Shirt, ist nun seit Dienstag auch das helle, weiß und mint gehaltene Auswärtstrikot (eine Hommage an Österreichs Kaffeehauskultur) auf dem Markt. „Die Nachfrage ist enorm, man merkt schon jetzt die Begeisterung rund um unser Nationalteam“, sagt Oliver Ladstätter von Intersport Winninger. Der auch Schals, hippe Sonnenhüte (sie könnten vor allem beim jungen Publikum zum WM-Sommerhit werden) oder Kappen im ÖFB-Design sowie den offiziellen WM-Spielball Trionda zu bieten hat.
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