Toronto kassiert Niederlage gegen die LA Clippers

Für die Toronto Raptors ist am Mittwoch (Ortszeit) eine Serie von fünf Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) mit einer deutlichen Niederlage bei den LA Clippers zu Ende gegangen. Die Kanadier verloren 94:119. Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten, sechs Rebounds und je einem Assist sowie Steal in 21:32 Einsatzminuten. Toronto fiel auf Platz sechs in der Eastern Conference zurück, der noch die direkte Play-off-Qualifikation bedeutet.