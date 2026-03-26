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94:119 in Kalifornien

Toronto kassiert Niederlage gegen die LA Clippers

US-Sport
26.03.2026 06:54
Raptors-Center Jakob Pöltl (l.)
Raptors-Center Jakob Pöltl (l.)(Bild: AFP/RONALD MARTINEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für die Toronto Raptors ist am Mittwoch (Ortszeit) eine Serie von fünf Auswärtsspielen in der National Basketball Association (NBA) mit einer deutlichen Niederlage bei den LA Clippers zu Ende gegangen. Die Kanadier verloren 94:119. Jakob Pöltl bilanzierte mit zehn Punkten, sechs Rebounds und je einem Assist sowie Steal in 21:32 Einsatzminuten. Toronto fiel auf Platz sechs in der Eastern Conference zurück, der noch die direkte Play-off-Qualifikation bedeutet.

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Die Raptors gerieten in Inglewood im Los Angeles County schon früh auf die Verliererstraße. Ab dem Stand von 22:33 kurz vor Ende des ersten Viertels liefen sie bis zum Schluss stets einem zweistelligen Rückstand hinterher. Brandon Ingram war mit 18 Punkten der beste Werfer der Kanadier, die am Freitag die New Orleans Pelicans empfangen.

Atlanta neuer Fünfter im NBA-Osten
Neuer Fünfter im NBA-Osten sind die Atlanta Hawks, die bei Spitzenreiter Detroit Pistons mit 130:129 n.V. die Oberhand behielten. Das Team aus Georgia hat 14 seiner jüngsten 15 Partien gewonnen. Die Philadelphia 76ers feierten in einem Offensiv-Spektakel einen 157:137-Sieg gegen die Chicago Bulls, zu dem Center Joel Embiid 35 Zähler beisteuerte. Mit Miami Heat – 120:103 bei den Cleveland Cavaliers – gewann auch ein weiterer Toronto-Verfolger.

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Titelverteidiger unterlag in Boston
Nach zuvor zwölf Siegen hintereinander unterlag Titelverteidiger Oklahoma City Thunder bei den Boston Celtics mit 109:119. Auch 33 Punkte von Shai Gilgeous-Alexander reichten für den NBA-Leader nicht. Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 31 Zählern. Die Los Angeles Lakers feierten bei den Indiana Pacers den zehnten Sieg in den jüngsten elf Partien. Topscorer war einmal mehr Luka Doncic, der es auf 43 Punkte brachte. LeBron James begnügte sich mit sechs Zählern.

Jaylen Brown im Zweikampf mit Shai Gilgeous-Alexander
Jaylen Brown im Zweikampf mit Shai Gilgeous-Alexander(Bild: AFP/MADDIE MEYER)

Jamal Murray führte die Denver Nuggets mit 53 Punkten zu einem 142:135 gegen die Dallas Mavericks. Nikola Jokic steuerte einmal mehr ein Triple-Double bei. Der Serbe bilanzierte mit 23 Zählern, 21 Rebounds und 19 Assists.

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