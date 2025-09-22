Studie: Jungfrauen ab 39 Jahren sind einsamer

Ungefähr 15 Prozent der Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne sexuelle Erfahrungen sind laut der Studie auf genetische Faktoren wie Intelligenz und neurologische Entwicklungsstörungen zurückzuführen. Zudem zeigte sich, dass Menschen, die noch nie Sex hatten, seltener Alkohol und Drogen konsumierten. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sowohl Umwelt, Persönlichkeit als auch Genetik eine Rolle spielen“, sagte Karin Verweij, eine der Studienautorinnen.