Mehrere Unterschiede

Studie: Jungfrauen ab 39 Jahren sind einsamer

Ausland
22.09.2025 12:23
Jungfrauen ab 39 Jahren sind laut einer aktuellen Studie überdurchschnittlich gebildet, aber ...
Jungfrauen ab 39 Jahren sind laut einer aktuellen Studie überdurchschnittlich gebildet, aber auch einsamer und unglücklicher (Symbolbild).(Bild: kinomaster)

Erwachsene, die noch nie Sex hatten, unterscheiden sich in mehreren Aspekten von Menschen mit sexueller Erfahrung. So sind sie laut einer Studie überdurchschnittlich gebildet, aber auch einsamer, nervöser und unglücklicher. Das teilte das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt mit.

Für die Untersuchung wurden die Daten von mehr als 400.000 Britinnen und Briten im Alter von 39 bis 73 Jahren analysiert. Ungefähr ein Prozent gab an, noch nie Sex gehabt zu haben. Sexlosigkeit trete häufiger in Gemeinden mit größerer sozioökonomischer Einkommensungleichheit auf, teilte das Institut mit.

Ungefähr 15 Prozent der Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne sexuelle Erfahrungen sind laut der Studie auf genetische Faktoren wie Intelligenz und neurologische Entwicklungsstörungen zurückzuführen. Zudem zeigte sich, dass Menschen, die noch nie Sex hatten, seltener Alkohol und Drogen konsumierten. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass sowohl Umwelt, Persönlichkeit als auch Genetik eine Rolle spielen“, sagte Karin Verweij, eine der Studienautorinnen.

Körperliche Merkmale spielen eine Rolle
Vor allem bei Männern kommt auch körperlichen Merkmalen eine Bedeutung zu. Männer, die noch Jungfrau sind, sind laut dem Forschungsteam häufiger physisch schwächer, und leben tendenziell in Regionen, in denen es weniger Frauen gibt.

In der Analyse der Daten wurde nicht zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Sexlosigkeit unterschieden. Beteiligt waren Forscherinnen und Forscher des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik, des Amsterdam University Centers und der University of Queensland.

Folgen Sie uns auf